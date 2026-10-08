Aluvión en Las Condes: Sernageomin advirtió de los puntos críticos en febrero de este año

Un estudio elaborado en febrero por Sernageomin, a petición de Senapred, identificó puntos críticos en la zona precordillerana de la capital, mismo sector que este jueves sufrió la inundación de sus calles. Entre las conclusiones, recomendaron instalar señaléticas de advertencia por peligro de flujos de detritos y una mesa técnica para generar planes de evacuación.

Un reporte técnico encargado al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió en febrero de 2026 el “alto peligro” por inundaciones y remociones en masa del tipo flujo de detritos en la misma zona que este jueves se vio afectada por un aluvión.

El documento fue elaborado a solicitud del Director Regional de Senapred Metropolitana, Miguel Barraza, luego de la activación de quebradas a raíz de las lluvias intensas ocurridas en el sector oriente de Santiago el sábado 31 de enero de este año.

En él, identificaron flujo de distritos en las Quebradas La Honda, Grande y Apoquindo y sus afluentes. La primera quebrada, La Honda, precisamente, fue el origen del fenómeno que derivó en una zona de catástrofe decretada por el Presidente Kast para la comuna.

El estudio cuenta con mapas que evidencian que hace ocho meses Sernageomin identificó un posible peligro en el sector , pues mostró de forma de gráfica las zonas y calles que se verían afectadas en un eventual nuevo flujo de detrito desencadenadas por lluvias intensas.





Las observaciones de Sernageomin ante riesgo de aluvión

Entre las observaciones realizadas tras un sobrevuelo efectuado el 6 de febrero de 2026, Sernageomin advirtió que “el área evaluada se encuentra dentro de una zona de alto peligro” por remociones en masa del tipo flujo de detritos y por inundaciones.

En ese sentido, detallaron que esto se asocia “tanto a la fuerte pendiente del terreno como a la condición de zona de descarga de quebradas precordilleranas”.

En un estudio citado por el órgano dependiente del Ministerio de Minería, señalan que las áreas aledañas a los cauces de estas quebradas presentan “potencial de escurrimiento de flujos de detritos” ante precipitaciones de alta intensidad, superiores a los 10 mm/h.

Menciona también la ausencia de pastos, arbustos y árboles, y la presencia de material quemado producto del incendio ocurrido en enero de 2026, como factores que contribuyeron al evento por el que fue encargado el documento.

Esta condición habría “incrementado el impacto erosivo en la cuenca”, reduciendo la capacidad de infiltración del agua lluvia y favoreciendo el escurrimiento superficial.

Las recomendaciones que se anticiparon el fenómeno

Las conclusiones del “Reporte Técnico de Remoción en Masa Metropolitana 02/2026” sostienen que el evento de febrero no fue “una ocurrencia aislada”, sino una “reactivación” de procesos en un área “altamente propensa” a estos fenómenos.

Por lo mismo, los expertos subrayaron las “deficiencias en las obras de mitigación y adecuación” de la infraestructura en las cuencas aportantes del sector oriente de la Precordillera.

En sus recomendaciones instaron a la Municipalidad de Las Condes a realizar estudios hidrológicos e hidrometeorológicos que incluyan el alcance de este flujo de distritos en “zonas de alcance en áreas urbanas” y “zonas expuestas a incendios”.

A su vez, llamaron a instalar señaléticas de advertencia por peligro de flujos de detritos , consultando su ubicación y diseño con el propio Sernageomin, así como a informar a la comunidad afectada sobre los riesgos existentes por remociones en masa en el sector.

Entre otras medidas, también se recomendó establecer una mesa técnica con autoridades para generar planes de evacuación y protocolos de acción ante eventuales amenazas de remociones en masa.

Finalmente, en este apartado, el Servicio recomienda la limpieza y mantenimiento periódico de causes para “optimizar escorrentía y prevenir bloqueos” durante crecidas, así como realizar estudios técnicos para el “diseño de obras de control aluvional”.

Las explicaciones de las autoridades tras el aluvión

El director nacional (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Mauricio Lorca, explicó la tarde del jueves porqué ocurrió esta inédita emergencia. Tanto el fenómeno como la zona afectada coinciden con lo advertido en febrero por Sernageomin.

“El aluvión corresponde a un flash flood, que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas“, explicó Lorca.

Desde el Gobierno, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó antecedentes sobre el aluvión, asegurando un posible problema en el sistema de evacuación de aguas.

“Presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada”, señaló, situando el problema en el sector de Portillo con avenida La Plaza.

Desde Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicaron el motivo por el que no se envió por mensajería SAE la solicitud de evacuación a los residentes de Las Condes.

Cebrián argumentó que “la región estaba con una Alerta Amarilla producto de todas estas precipitaciones y este evento tuvo unas características tal como lo informó el organismo técnico Senapred que fue súbito“.

“La función del SAE es poder reforzar procesos de evacuación, como fue un evento súbito, ello no fue posible hacer y esa es la explicación de por qué no se envió un SAE”, agregó la directora nacional.