Germán Codina explicó el posible “taponeo” que habría desatado el aluvión en Las Condes

La delegado presidencial metropolitano detalló que, tras realizar un sobrevuelo por la quebrada, se identificó un posible problema en el sistema de evacuación de aguas.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó nuevos antecedentes sobre el aluvión que afectó a Las Condes durante la tarde de este jueves.

La autoridad regional explicó que, tras realizar un sobrevuelo por la quebrada, se identificó un posible problema en el sistema de evacuación de aguas.

“Presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada” , señaló, situando el problema en el sector de Portillo con avenida La Plaza.





Codina también mencionó el incendio registrado en enero en la zona de la quebrada, que afectó la capa vegetal del terreno. Según explicó, esta situación “generó mayor debilidad de toda esa capa de tierra” y otros materiales producto de las intensas precipitaciones.

Respecto al balance de la emergencia, el delegado informó que seis personas habían resultado lesionadas, entre ellas un menor de un año que sufrió una fractura.

Asimismo, indicó que la Clínica de la Universidad Católica presentó problemas en su funcionamiento, aunque aseguró que sus pacientes se encontraban en buenas condiciones.