Ingresó fallecida: Investigan muerte de una niña de 4 años en centro asistencial de Antofagasta
La menor ingresó al Centro Oncológico Norte sin signos vitales.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que equipos especializados se encuentran investigando las causas del fallecimiento de una niña de 4 años en un centro asistencial.
La menor ingresó al Centro Oncológico Norte sin signos vitales y tras su muerte, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público, el equipo ECOH de la Fiscalía Regional se encuentra abocado a las investigaciones junto a las unidades especializadas de Carabineros.
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Además, desde Fiscalía, señalaron que las diligencias son conducidas por la unidad SACFI (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos).