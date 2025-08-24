Inédita incautación: Hallan millonario cargamento de monedas y billetes de colección en San Antonio - Chilevisión

El hallazgo incluyó una serie de monedas y billetes nacionales y argentinos que iban como cargamento marítimo con destino a Alemania.

Un inédita incautación fue la que realizó la Aduana de San Antonio luego de encontrar un millonario cargamento de monedas y billetes que tenía por destino Alemania.

El descubrimiento se efectuó luego de que la autoridad portuaria detectara irregularidades en la documentación del cargamento marítimo presentado por una empresa exportadora.

De esta forma, se incautaron un total de 312.748 unidades de monedas nacionales y billetes argentinos nuevos, además de 22.792 monedas de colección.

Inédito hallazgo en San Antonio

El descubrimiento hecho por el servicio de aduanas se efectuó tras una revisión del contenido de las cajas transportadas por la empresa.

En estas se encontró el dinero no declarado: 22.792 monedas de colección de 2, 5, 10 y 20 centésimas y de 1 centavo, además de 40 revistas con billetes y monedas de diversos países, con un valor estimado en más $50 millones de pesos chilenos.

Además, se hallaron cajas con monedas chilenas en circulación de 10, 50, 100 y 500 pesos, avaluadas un poco más de $8 millones de pesos chilenos.

Por último, también se encontraron billetes argentinos de 20 y 50 pesos, equivalentes a $1.9 millones de pesos chilenos.