Incendio forestal en Monte Patria: Hay tres viviendas afectadas y se mantiene alerta roja - Chilevisión

Durante la tarde de este sábado se inició un incendio forestal denominado Colliguay Bajo que afecta a la comuna de Monte Patria en la región de Coquimbo.

La zona se mantiene en alerta roja declarada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), mientras que el sector de Chaguaral Bajo tuvo que evacuar.

Incendio forestal afecta a la zona de Monte Patria

Hasta el momento, Senapred mantiene la alerta roja y el último reporte emitido señala que el incendio forestar afectó un total de 4 hectáreas y se encuentra en combate.

Para ello se desplegó desplegaron los cuerpos de Bomberos de Monte Patria, El Palqui, Tulahuén, Ovalle y Punitaqui, sumado a un técnico de Conaf, una unidad de Carabineros y personal de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de la Municipalidad de Monte Patria.

Al respecto, el comandante Luis Vega González de Bomberos de Río Hurtado, declaró: "Estamos tratando de contener todos los rebrotes que estamos observando", puesto que se espera una máxima de 30 grados en la zona y el viento presenta una fuerte velocidad.

En esa misma línea, agregó: "Hubo diferentes puntos porque obviamente el viento hizo su trabajo, elevó pavesa y propagó el incendio prácticamente en la totalidad del lecho del río.

Por otra parte, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, indicó este sábado que "tenemos al menos tres viviendas destruídas, hemos evacuado a la comunidad de Chaguaral Bajo que está en la zona más alta del pueblo. No hay electricidad".

Finalmente, el edil aseguró que se mantendrán los trabajos y concluyó que también "hemos cortado además el camino entre Carén y Pedregal".

