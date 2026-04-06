06/ 04/ 2026 07:35

Incendio en cité de Santiago Centro: Mujer se lanzó al vacío y cayó sobre un funcionario que combatía la emergencia

Durante la madrugada se registró un incendio en el segundo piso de un cité ubicado en la calle Catedral con Avenida Cumming. Se trata de un inmueble de 3 pisos y, en ese contexto, una mujer se lanzó al vacío, intentando ser auxiliada, y cayó sobre uno de los funcionarios que combatía la emergencia, resultando ambos heridos y siendo trasladados a un centro asistencial. La emergencia está contenida, y el motivo del origen del incendio aún es materia de investigación.