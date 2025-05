Imputado por ataque a conserje dice haber sufrido “agresión con fierros”: Publicó video huyendo - Chilevisión

Martín de los Santos, sujeto acusado de agredir a conserje en Vitacura, publicó videos para evidenciar un supuesto ataque a las afueras del Centro de Justicia.

Martín de los Santos, sujeto imputado por atacar a un conserje de 70 años en Vitacura, aseguró haber sido víctima de una "agresión" a las afueras del Centro de Justicia.

Utilizando sus redes sociales, el individuo de 34 años afirmó haber sufrido este episodio, el que se sumó a la denuncia de una supuesta golpiza por parte de desconocidos días atrás.

En Instagram, el acusado publicó un registro en el que dice aparecer caminando frente a los tribunales en Santiago, pese a que no se le ve el rostro.

En un determinado momento del video, un sujeto desconocido comienza a perseguirlo portando un fierro en sus manos. Es precisamente eso lo que denunció en redes.

"Durante días guardé silencio. Hoy empiezo a hablar. Fui brutalmente agredido cuando intentaba refugiarme en el Centro de Justicia. Corrí para salvar mi vida", escribió en el posteo.

"Si no me escondo bajo un auto, hoy no estaría escribiendo esto", añadió, asegurando que le negaron el acceso en el recinto pese a la "agresión con objetos contundentes (fierros)".

Con el pasar de las horas, el sujeto dio a conocer una nueva actualización y agregó nuevos datos sobre este episodio.

"Estoy en recuperación y he entregado todos los antecedentes médicos necesarios. Estoy colaborando con la justicia y espero que se respeten los procesos", sostuvo.

Eso se sumó a lo que había manifestado más temprano, cuando señaló que "mientras estaba herido, los medios ya me juzgaban sin escuchar mi versión".

"Estoy recuperándome, pero esto no termina aquí. Hablaré con pruebas, testigos y documentos. Y cuando lo haga, todo Chile entenderá por qué se intentó apagar esta vez", afirmó.

