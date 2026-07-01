Impacto por asesinato de adolescente en Lo Prado: La teoría del crimen que apunta al dueño de barbería

Testimonios de testigos llevaron a Fiscalía a apuntar la investigación hacia el dueño de una barbería, quien ahora es sujeto de interés por haber protagonizado una supuesta pelea con la víctima.

Fiscalía entregó nuevos antecedentes en torno al homicidio de un adolescente de 17 años en Lo Prado, quien murió tras recibir múltiples disparos en plena vía pública y a pocos metros de una barbería.

Eduardo Pontigo, fiscal de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que los antecedentes apuntan a una discusión entre la víctima y el presunto agresor ocurrida antes del crimen.

La teoría tras el crimen en Lo Prado

“Solamente hay antecedentes que tienen que ser corroborados en cuanto a que existió eventualmente una discusión previa entre ambos“, teorizó el persecutor.

Respecto al supuesto autor, fue confirmado que testigos entregaron información que permitió identificar a una persona, en concreto, al dueño de la barbería mencionada, ubicada justo donde ocurrió el ataque, y quien ahora es sujeto de interés.

Sin embargo, testimonio de testigos también aportaron información adicional, pues señalaron que la víctima llegó al lugar para visitar a su pareja, quien vive justo frente al local comercial.

En ese contexto, el adolescente se percató de que su polola estaba siendo molestada por el sujeto. Luego, un altercado verbal escaló rápidamente y el presunto agresor extrajo un arma de fuego, disparando en al menos cuatro ocasiones.

Indagan vinculación con otro crimen

“Hay testigos presenciales que dan una individualización de una persona, pero ello tiene que ser corroborado con otro tipo de pruebas para efectos de poder establecer y dirigir la persecución penal en su contra”, sostuvo también Pontigo.

El fiscal también señaló que la pareja de la víctima, quien estuvo presente durante el crimen, también está colaborando en calidad de testigo.

Por último, adelantó que analizarán si este homicidio se vincula con otro hecho policial ocurrido recientemente en el mismo sector de Lo Prado.