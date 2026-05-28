Impacto en Calama: Niño de 5 años muere tras caer a piscina ubicada al interior de jardín infantil

El trágico hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas de este jueves tras caer al interior de una piscina ubicada en el recinto.

Impacto y mucha conmoción existe en la ciudad de Calama por la muerte de un niño de cinco años mientras estaba en su jardín infantil.

Según comunicó el medio local Calama En Línea, el trágico hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas de este jueves tras caer al interior de una piscina ubicada en el recinto.

Se agregó que tras la llegada de personal policial se intentó reanimar al menor mediante RCP hasta la llegada del SAMU, que luego lo trasladó hasta el Hospital Carlos Cisternas, lugar donde finalmente se confirmó su fallecimiento.





Carabineros se refirió a la tragedia

El mayor José Orellana, de la 1° Comisaría de Calama, indicó que carabineros acudió al Jardín Infantil Amor Amor por el aviso que un niño había caído a la piscina.

“Los carabineros llegaron, prestaron los primeros auxilios y posteriormente llegó SAMU para auxiliar en el procedimiento”, indicó.

Hasta el lugar también llegó la Policía de Investigaciones, que deberá esclarecer si el recinto contaba con las medidas de seguridad adecuadas para su funcionamiento.