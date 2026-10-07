Hombre atacó sexualmente a su hija y la embarazó en Temuco: Fue condenado a presidio perpetuo simple

El tribunal acreditó que el sujeto comenzó las agresiones cuando la víctima tenía 11 años y luego las perpetro durante más de una década.

A la pena de presidio perpetuo simple por el delito de violación fue condenado un hombre que atacó sexualmente a su hija durante más de una década en la comuna de Temuco.

Según estableció el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, el sujeto comenzó a agredir a la víctima cuando ella tenía 11 años, mientras que la última agresión tuvo lugar en mayo de 2023.

Tras las pruebas presentadas a lo largo del juicio, fue condenado por los delitos consumados y reiterados de violación propia e impropia cometidos contra su hija.

“Estos hechos se desarrollaron durante un lapso importante de años. Producto de estas agresiones sexuales, la víctima resultó embarazada“, señaló el fiscal del Ministerio Público, Juan Pablo Gerli.





Además de la cárcel, el condenado quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y para ejercer sus derechos políticos.

Finalmente, la resolución determinó que deberá entregar una muestra biológica para su incorporación al Registro Nacional de ADN de Condenados.

En qué consiste el presidio perpetuo simple

Vale recordar que, en Chile, el presidio perpetuo simple es una pena privativa de libertad de carácter indefinido en la que el condenado cumple una condena de por vida.

Sin embargo, cuenta con la posibilidad de postular a la libertad condicional solo después de cumplir un mínimo de 20 años efectivos en prisión.

En este caso, una vez cumpla su condena y eventualmente recupere su libertad, el agresor deberá permanecer bajo vigilancia durante un periodo de 10 años.