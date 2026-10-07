Recolectores de basura persiguieron y golpearon a dos presuntos ladrones en Temuco

Según los antecedentes difundidos junto a las imágenes, el teléfono celular que habrían sustraído pudo ser recuperado tras la persecución.

Una inusual escena ocurrió en las últimas horas en Temuco, en la región de La Araucanía, cuando un grupo de recolectores de basura persiguió y golpeó a dos presuntos delincuentes.

El episodio quedó grabado en un video captado por una cámara de seguridad que fue difundido por el usuario de Instagram @tioelei.





En las imágenes se observa a dos sujetos intentando huir por una calle de la capital regional, mientras varios trabajadores corren tras ellos. Una vez que alcanzaron a uno de los presuntos antisociales, comenzaron a golpearlo y patearlo en repetidas ocasiones.

Su acompañante, otro presunto ladrón, huyó, pero a los pocos segundos regresó y se reincorporó a la escena, donde también fue agredido.

De acuerdo a información preliminar, los hombres habían robado un teléfono celular unos pocos minutos antes. Según el relato de los usuarios que grabaron el registro, el dispositivo fue recuperado.

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