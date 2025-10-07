La principal hipótesis tras crimen de joven embarazada en La Florida: Prima de su pareja en la mira - Chilevisión

El OS-9 de Carabineros confirmó la detención de dos personas de nacionalidad chilena tras la balacera ocurrida el domingo en la intersección de Cleopatra con San José de la Estrella.

Carabineros confirmó este martes la muerte de la mujer embarazada de 19 años que fue atacada a disparos mientras estaba al interior de una casa en la comuna de La Florida.

La víctima, quien tenía cuatro meses de gestación, falleció tras permanecer dos días en estado crítico en el Hospital Sótero del Río producto de una bala que impactó en su cabeza.

Tras las primeras indagaciones, personal del OS-9 de Carabineros concretó la detención de un hombre y una mujer de nacionalidad chilena acusados de perpetrar los disparos.

Atacante habría "errado" en su victimario

Según explicó el día del ataque el teniente Rodrigo Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, "una cantidad indeterminada de personas llegó en un vehículo hasta un domicilio para abrir fuego contra el inmueble".

Los primeros antecedentes indicaron que al interior del automóvil iba una mujer que sería familiar de la pareja de la víctima. Ella habría gritado afuera del domicilio y luego habría percutado los disparos.

"La prima del denunciante, de la pareja de la víctima, llega, efectúa disparos al inmuble y uno de estos impactos ingresa al domicilio impactando la cabeza de la víctima", dijo el policía.

Las hipótesis detrás del crimen

Aunque el hecho es materia de investigación, una de las hipótesis detrás del crimen es que el ataque, en realidad, estaba dirigido hacia la pareja de la mujer embarazada.

Hasta ahora hay dos detenidos: una mujer y un hombre de nacionalidad chilena que enfrentarán a la justicia por homicidio consumado. La primera es la familiar del cónyuge de la víctima, mientras que el segundo es su pareja.

De manera preliminar, de acuerdo con información de Radio Bío-Bío, el origen del conflicto habría sido que el objetivo de los disparos, la pareja de la joven embarazada, habría apuñalado a su tío, quien es el papá de la ahora imputada.