“Hace dos años perdí a otra hija”: La dura confesión de la madre de Fernanda Maciel a siete años del hallazgo

Se trata de Danae Maciel, quien estaba presente en las audiencias judiciales y marchas para conmemorar a Fernanda.

Este jueves, Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana a siete años del hallazgo de su hija, quien fue asesinada con siete meses de embarazo por Felipe Rojas.

Al respecto, Paola revivió los 16 meses de búsqueda que encabezó para encontrar a su hija, quien fue enterrada en una bodega a metros de su casa, y habló sobre su presente.





El presente de la madre de Fernanda Maciel

En ese contexto, Correa confesó: “Yo me río, converso, sigo con mi vida, pero mi corazón se hizo tira. Hace dos años perdí a otra hija, así que es complicado, es muy difícil avanzar así”.

Se trata de Danae Maciel, quien asistía recurrentemente a las audiencias junto a su madre y sus otras hermanas, al igual que a las marchas que se realizaron para encontrar a Fernanda.

“Me costó harto dar esta entrevista, porque es difícil recordar todo lo que vivimos como familia, yo como madre”, sinceró Paola.

Respecto de su proceso de duelo, confesó: “El día que Fernanda partió, yo partí con ella, mi vida se paralizó, pero hay que seguir porque hay más hijos que te necesitan”.

Finalmente, Correa concluyó: “Mi vida sigue siendo normal. Los vecinos me ven que salgo a comprar y que corro para volver a la casa porque están mis hijos y yo quedé con ese miedo”.

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