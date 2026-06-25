Madre de Fernanda Maciel revela por qué cree que Felipe Rojas asesinó a su hija: “Estaba obsesionado con ella”

A siete años del hallazgo del cuerpo de la joven, Paola Correa compartió una de las reflexiones más íntimas en entrevista con Contigo en la Mañana.

A siete años del hallazgo del cuerpo de Fernanda Maciel, su madre, Paola Correa, compartió una de las reflexiones más íntimas que ha desarrollado tras años buscando respuestas sobre el crimen que conmocionó al país.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, Correa reveló que incluso intentó reunirse con el condenado Felipe Rojas para preguntarle directamente por qué cometió el asesinato, aunque finalmente no pudo concretar ese encuentro.

“El año pasado quería ir a verlo, pero no me dejaron. Yo quería saber por qué”, relató.

Sin embargo, con el paso del tiempo llegó a una conclusión personal respecto a las motivaciones del crimen. “Saqué la conclusión que él estaba obsesionado con Fernanda y, como algunos comentaron por ahí, ‘si no eres mía, no eres de nadie’. Me quedé con eso en realidad, porque quiero estar tranquila”, sostuvo.

“Mi corazón se hizo tira”

La madre de Fernanda reconoció que revivir el caso sigue siendo extremadamente doloroso, razón por la cual le costó aceptar la entrevista.

“Me costó harto dar esta entrevista porque es difícil recordar todo lo que vivimos como familia y yo como madre”, confesó. Asimismo, recordó cómo cambió su vida desde la desaparición y muerte de su hija.

“ El día que Fernanda partió, yo partí con ella. Mi vida se paralizó, quedé en modo ‘hay que seguir’, hay más hijos que me necesitan”, expresó.

En ese sentido, la mujer confesó que “es complicado vivir” después del crimen: “Yo me río, converso, sigo mi vida, pero mi corazón se hizo tira“.





Paola Correa continúa residiendo en la misma casa de Conchalí donde vivía cuando ocurrió el crimen, ubicada junto a la vivienda de Felipe Rojas, lugar donde encontraron enterrado el cuerpo de Fernanda en junio de 2019.

Pese a la carga emocional que representa el lugar, aseguró que nunca consideró abandonar el sector por temor o presión. “Paso todos los días por ahí, pero ya no me pasa nada. Sigo viviendo aquí porque yo decidí quedarme aquí porque yo no he hecho nada, no tengo por qué irme“, afirmó.

Aunque comentó que próximamente se trasladará a una nueva vivienda, reconoció que dejar el barrio tampoco será fácil. “Gracias a Dios ya me salió mi casa, pronto me voy a ir, pero no me quiero ir”, señaló entre lágrimas.

Un crimen que marcó al país

Fernanda Maciel desapareció en febrero de 2018 cuando tenía siete meses de embarazo. Tras más de un año de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado enterrado en una bodega de la casa de Felipe Rojas, vecino y conocido de la víctima.

El caso generó gran conmoción pública y culminó con la condena de Rojas a 15 años y un día de presidio perpetuo calificado por los delitos de violación con homicidio y aborto.