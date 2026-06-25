“Le saqué una foto…”: Detalles exclusivos de la declaración de Felipe Rojas a siete años de la muerte de Fernanda Maciel

Contigo en la Mañana de Chilevisión tuvo acceso a la reconstrucción completa de la escena, donde Felipe Rojas relató lo sucedido en 2018.

El pasado 24 de junio se cumplieron siete años desde que los equipos policiales encontraron el cuerpo de Fernanda Maciel, en la bodega ubicada a metros de su casa en la comuna de Conchalí.

Al respecto, Contigo en la Mañana tuvo acceso a detalles exclusivos del caso y la reconstrucción de escena completa, protagonizada por Felipe Rojas, el asesino de la víctima.





La declaración de Felipe Rojas

“Yo estaba parado en el antejardín y ahí veo que viene Fernanda caminando. Voy, abro la reja, ella pasa, la saludo y entra acá al comedor”, comenzó relatando Felipe.

En esa misma línea, explicó que ambos fumaron marihuana: “Ella estaba sentada en los sacos, entonces lo recibió (el cigarrillo) y se sentó, se acomodó y, al momento de hacerlo, se le subió el vestido hasta la altura del muslo superior”.

Felipe expuso que en ese momento: “Tomé el celular y le saqué una foto de las piernas y ella se acomodó, me miró y se rió”.

Sin embargo, la escena, según el relato de Felipe, le provocó un malestar físico que no supo describir bien: “Empecé a sentirme mal, empecé a sentir un poco pesado el cuerpo; el corazón me empezó a latir super rápido”.

“No sé qué me pasó en ese momento; tengo el vago recuerdo de que tomé a Fernanda por el cuello”, detalló Rojas, quien posteriormente violó a la víctima que estaba embarazada de 7 meses.

Debido a la crudeza de la declaración, esta no se puede emitir por completo.

“Solo atiné a esconder el cuerpo”, concluyó Felipe.

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