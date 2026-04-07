Habría un principal sospechoso: Lo que se sabe del brutal crimen de joven estudiante en Temuco

El hallazgo se produjo precisamente cuando la abuela de la víctima regresó al domicilio y encontró el cuerpo de su nieta en la cocina. Según información preliminar, ya habría un sujeto de interés.

Un brutal caso conmovió este martes a Temuco, luego que fuera hallado el cuerpo sin vida de una joven de 20 años en la casa de su abuela.

La víctima fue identificada como Francisca Arriagada, estudiante de Medicina Veterinaria, quien estaba al cuidado del inmueble mientras su abuela se encontraba en Santiago.

Lo que se sabe del crimen de estudiante en Temuco

El hallazgo se produjo precisamente cuando la dueña del inmueble regresó al domicilio y encontró el cuerpo de la joven en la cocina.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el cadáver estaba envuelto en sábanas y presentaba evidentes signos de violencia.





Las lesiones, principalmente concentradas en la cabeza, refuerzan la hipótesis de la intervención de terceros, una de las principales líneas que sigue la investigación.

Otro elemento clave que indagan las autoridades apunta a que, durante la noche anterior al hallazgo, se habría realizado una reunión en la vivienda.

En ella habrían participado varias personas, entre las cuales se menciona a un tío de la víctima que, hasta ahora, no ha podido ser ubicado.

Hasta el momento, este familiar sería el principal sujeto de interés por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

El relato de la abuela y principales diligencias

Ivonne, abuela de la víctima, relató el momento en que encontró a su nieta muerta en su domicilio.

“Estaba el portón abierto, la puerta principal de mi departamento estaba cerrada, pero estaba abierta abierta. Así que salté la ventana, pensando que ella estaba durmiendo“, indicó.

Sin embargo, al ingresar a la casa, halló la macabra escena. “Seguramente ella quiso defenderse. Le hicieron daño, se quiso defender y la golpearon“, afirmó la mujer.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizarán las pericias necesarias para establecer con precisión la causa de muerte.

Por su parte, la Brigada de Homicidios de la PDI está trabajando para dar con el paradero del o los autores del hecho. Hasta el momento, el principal sospechoso sería este familiar que aún no ha sido ubicado.