Impacto en Temuco: Joven estudiante fue asesinada mientras cuidaba la casa de su abuela

La víctima fue identificada como Francisca Arriagada, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado por su propia abuela en la cocina.

Impacto ha generado en Temuco el brutal asesinato de una joven estudiante de medicina veterinaria, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda en el sector Amanecer.

El caso es investigado bajo el delito de femicidio y mantiene a las autoridades desplegadas para esclarecer lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Francisca Arriagada, de 20 años, quien se encontraba cuidando la casa de su abuela mientras esta permanecía de viaje en Santiago.





El hallazgo se produjo precisamente cuando la dueña del inmueble regresó al domicilio y encontró el cuerpo de la joven en la cocina.

“Del análisis del sitio del suceso se puede establecer que habría intervención de terceros. Se está reconstruyendo la historia de lo que pasó en la madrugada para establecer responsabilidades penales”, detalló Patricio Montecinos, fiscal adjunto de Temuco.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizarán las pericias necesarias para establecer con precisión la causa de muerte.

Lo que se sabe del homicidio de estudiante en Temuco

El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, señaló que se encuentran “en pleno desarrollo de diligencias investigativas por el delito de femicidio”.

“Nuestro personal especializado, en conjunto con peritos del laboratorio criminalístico, realizó el trabajo en el sitio del suceso y la inspección externa corporal del cadáver. Se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida“, detalló.

Además, la autoridad policial indicó que se encontraron “diversas heridas y contusiones tanto en su rostro como en distintas partes de su cuerpo”.

“Bajo esos antecedentes, personal especializado se encuentra realizando diversas diligencias investigativas a fin de dar con el paradero del o los autores del hecho”, cerró en su declaración.