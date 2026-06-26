Gobierno designó nuevos embajadores: Exjefe de campaña de Matthei representará a Chile en Reino Unido

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes una nueva ronda de nombramientos diplomáticos, esta vez para Reino Unido, El Salvador y Cuba. Dentro de las designaciones figura el exdiputado Diego Paulsen.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes una nueva ronda de nombramientos diplomáticos realizados por el presidente José Antonio Kast, entre los que destaca la designación del exdiputado y exjefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen.

Según detalló la Cancillería, los nuevos representantes diplomáticos ya recibieron el beneplácito de los países donde ejercerán sus funciones, paso necesario para concretar su nombramiento.

Junto con Paulsen, el Ejecutivo designó a Carola Muñoz como embajadora en Cuba y a Jorge Muñoz como embajador en El Salvador.

Además, el Gobierno informó el ascenso al grado de embajador de Carlos Cornejo, quien actualmente se desempeña como director de la División de Gestión de Personas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Quiénes son los nuevos embajadores designados por el pdte. Kast?

La designación de Diego Paulsen como embajador en Reino Unido figura entre las más comentadas debido a su trayectoria política reciente.

Abogado de profesión, fue diputado entre 2014 y 2022 y presidió la Cámara de Diputadas y Diputados durante dos años. En el ámbito internacional, integró la Comisión de Relaciones Exteriores de la corporación y participó en diversas instancias parlamentarias internacionales.

Durante su etapa legislativa también participó en grupos interparlamentarios vinculados a países como Brasil, Panamá, Países Bajos, Israel, Palestina y Tailandia.

Su nombramiento se produce meses después de haber encabezado la campaña presidencial de Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos en las pasadas elecciones.





Los nombramientos en Cuba y El Salvador

En el caso de Carola Muñoz, la nueva embajadora en Cuba, Cancillería destacó su trayectoria diplomática. Periodista de la Universidad de Chile y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello, actualmente se desempeñaba como embajadora de Chile en Ecuador.

A lo largo de su carrera también ha trabajado en la misión chilena ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en organismos internacionales con sede en Ginebra y en la embajada chilena en Perú.

Por su parte, Jorge Muñoz fue designado como embajador en El Salvador. Se trata de un oficial de Estado Mayor en retiro, con formación en la Academia Politécnica Aeronáutica, la Academia de Guerra Aérea y estudios especializados en Francia.

Durante su carrera militar ocupó distintos cargos de mando, entre ellos la comandancia del Grupo de Defensa Antiaérea N.º 24 en Iquique y de la Base Aérea Maquehue en La Araucanía.

Cancillería asciende a Carlos Cornejo

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores también confirmó el ascenso de Carlos Cornejo al rango de embajador.

Abogado de la Universidad de Chile y diplomático de carrera, actualmente dirige la División de Gestión de Personas de la Cancillería. Anteriormente, se desempeñó en las embajadas de Chile ante la Santa Sede y Estados Unidos, además de ejercer como cónsul general en Madrid.