“Fui amenazado con un cuchillo en el cuello”: Alfredo Lamadrid publicó potente carta tras vivir asalto junto a su esposa

El periodista también lanzó una tajante crítica a la situación de seguridad en Chile.

Este jueves, Alfredo Lamadrid se refirió al robo que sufrió al interior de su casa en Las Condes junto a su esposa de 71 años el pasado 27 de agosto.

En dicha instancia, un grupo de antisociales los intimidaron y golpearon para sustraer especies avaluadas en $10 millones de pesos.





¿Qué dijo Alfredo Lamadrid?

A través de una carta al director en El Mercurio titulada “La violencia de un asalto”, Lamadrid escribió: “Fui asaltado con mi señora, en mi propia casa”.

En esa misma línea, agregó: “Cuatro delincuentes nos redujeron y nos robaron lo que les interesaba, ante nuestra mirada impotente”.

“Yo fui amenazado con un cuchillo en el cuello y mi esposa fue golpeada. Un hijo que nos había anunciado su visita llegó inesperadamente antes y los delincuentes escaparon, comprobando su cobardía”, arremetió el periodista.