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“Fui amenazado con un cuchillo en el cuello”: Alfredo Lamadrid publicó potente carta tras vivir asalto junto a su esposa

El periodista también lanzó una tajante crítica a la situación de seguridad en Chile.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este jueves, Alfredo Lamadrid se refirió al robo que sufrió al interior de su casa en Las Condes junto a su esposa de 71 años el pasado 27 de agosto.

En dicha instancia, un grupo de antisociales los intimidaron y golpearon para sustraer especies avaluadas en $10 millones de pesos.

¿Qué dijo Alfredo Lamadrid?

A través de una carta al director en El Mercurio titulada “La violencia de un asalto”, Lamadrid escribió: “Fui asaltado con mi señora, en mi propia casa”.

En esa misma línea, agregó: “Cuatro delincuentes nos redujeron y nos robaron lo que les interesaba, ante nuestra mirada impotente”.

“Yo fui amenazado con un cuchillo en el cuello y mi esposa fue golpeada. Un hijo que nos había anunciado su visita llegó inesperadamente antes y los delincuentes escaparon, comprobando su cobardía”, arremetió el periodista.

Finalmente, Lamadrid lanzó una potente crítica sobre la seguridad en Chile y concluyó: “Lo único que puedo agregar es que ese es el país que tenemos. Ni más, ni menos”.

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