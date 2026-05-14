Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 18:06 horas de este jueves 14 de mayo en la región de Tarapacá.

Un fuerte sismo de 4,3 sacudió este jueves 14 de mayo a la zona norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 18:06 horas y se localizó a 78 kilómetros al oeste de Iquique.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 24 kilómetros.