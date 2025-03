Frente Amplio descarta sumarse a candidatura presidencial de Tohá: “Queremos una propia” - Chilevisión

El partido oficialista definió que no se plegarán a la campaña de la ex ministra del Interior, con la idea de potenciar a nombres y liderazgos desde el interior de su facción.

A un día del anuncio de la candidatura presidencial de Carolina Tohá como una de las cartas del oficialismo, el Frente Amplio, partido del actual presidente Gabriel Boric, se desmarcó de esa opción y descartó sumarse a la campaña.

La ex ministra del Interior presentó su renuncia al cargo en la jornada del día martes con el propósito de iniciar un camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

“Me voy porque es lo que me toca. Es lo que me corresponde a mí y a mi generación. Y siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo para Chile”, anunció.

En cuanto a su motivación, recalcó que “he estado en muchísimas luchas políticas que he considerado importantes para mi país, nunca me he restado, y ha llegado el momento de dar un paso adelante y postular a la Presidencia de la República”, declaró.

Frente Amplio se desmarca de candidatura de Tohá

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, entregó la postura de la coalición ante la postulación de la militante del Partido por la Democracia, señalando que buscarán a su propio representante.

“Hoy día estamos en una alianza de gobierno que es diversa, que tiene diversos partidos. Eso no quiere decir que no respetemos ese trabajo y esa decisión que tuvo soberanamente el Partido por la Democracia”, declaró en conversación con CNN Chile.

En ese sentido, recalcó que a raíz de los objetivo del Frente Amplio “por ahora no nos vamos a sumar a la candidatura de Tohá. Es parte de las definiciones que tenemos que tomar en nuestro próximo comité central el 15 de marzo”.

“Vamos a ver todo el escenario presidencial, los nuevos movimientos que se han dado. Pero acá la decisión es clara: queremos tener una candidatura propia para darle diversidad al sector”, aclaró.

En cuanto a los liderazgos que quieren potenciar, Constanza Martínez destacó las figuras del alcalde Tomás Vodanovic, el diputado Gonzalo Winter y la actual embajadora de Chile en México Beatriz Sánchez.