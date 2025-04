De Pamela Jiles a ex figura de La Roja: Franco Parisi revela a quiénes tendría en un eventual gobierno - Chilevisión

El precandidato por el Partido de la Gente señaló a sus principales opciones para que lo ayuden en caso de ganar la presidencia de Chile.

En medio de la carrera por la nueva presidencia de Chile, el precandidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, anunció algunos nombres con los que le gustaría contar en su eventual gobierno.

Tras una semana desde su regreso al país, el experto en economía participó del programa radial de Radio Agricultura, "Con Dios y Ley", junto a Vasco Moulian y reveló los planes que tiene en caso de ganar el puesto de Mandatario.

Estos son los rostros que llegarían a apoyar a Parisi en caso de ganar la presidencia

"Estoy aburrido que cuiquitos de izquierda y derecha se disputen el país", partió diciendo Parisi sobre las autoridades que han participado en el Gobierno, hasta ahora.

En ese sentido, señaló que le gustaría contar con el empresario Laurence Golborne. "El tipo es un crack, a mí me encantaría tenerlo, un muy buen negociado, yo lo pienso como un ministro de Hacienda", explicó.

Asimismo, expresó: "Me gustaría tener en el segundo piso de La Moneda a Renato Garín, un cabro bueno, muy lúcido y de ideas claras".

Respecto a los parlamentarios que desea tener a su lado, confesó que Pamela Jiles encabeza la lista. "Me encantaría que fuera con nosotros, si no, lo que ella quiera, ella es la reina. Debería ir como diputada para que arrastre al 'Abuelo' (Pablo Maltés), la pelea será grande. Yo tengo diferencias con 'La Abuela', pero a ella la respeto intelectualmente", comentó.

Otro reconocido nombre que entregó fue el de Reinaldo "Choro" Navia, el ex futbolista chileno. "Estamos negociando, que sí, que no... lo quiero como senador en Valparaíso, un choro de verdad (...) nos juntamos en Atlanta en sus partidos en exhibición, y le dije 'te necesito', cabro bueno, con familia mexicana y me lo quiero traer a Chile", aseguró.