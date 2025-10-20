Fiscalía explicó motivo por el que se revocó la prisión preventiva de los imputados en caso de tortura en Hospital de Osorno - Chilevisión

El pasado viernes, en la 3° Sala del Juzgado de Garantía de Osorno, se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares por dos de los cuatro imputados en el caso de torturas en el Hopital Base San José de Osorno.

Cabe señalar que el pasado 5 de septiembre, fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva cuatro personas por el delito de tortura, cometido entre 2018 y 2020 en el recinto público.

Todo esto se hizo público tras la filtración de videos y fotos que se difundieron rápidamente en redes sociales, donde un funcionario, quien actualmente vive en el extranjero, es víctima de estos ataques.

La audiencia fue solicitada por el abogado defensor de la persona que en ese momento ejercía como jefe del área de Desarrollo de la Unidad Informática del recinto, quien adjuntó cinco videos y ocho fotografías como medio de prueba en la causa que lleva el Ministerio Público, indicó el medio Soy Chile.

Tribunal decidió cambiar medidas cautelares

Aparte de la solicitud del abogado de uno de los imputados, la Fiscalía también había solicitado esta audiencia para desarrollar otras diligencias consideradas clave en la investigación en curso.

Finalmente, se aceptó modificar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total, junto con la prohibición de salir del país y de mantener contacto con la víctima o su familia.

Ahí la fiscal Ana Díaz afirmó: "Se debatió en la audiencia la revisión de las medidas cautelares, en atención a que uno de los imputados presenta una complicación médica. Además, de algunos antecedentes nuevos y diligencias realizadas. En virtud de aquello, fue solicitado por ambas defensas particulares y a lo cual nosotros nos adherimos, de modo que se modificarán las medidas cautelares".

"Los cuatro imputados quedan con las mismas medidas: Arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y su familia, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o vía telemática", agregó.