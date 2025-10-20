 Fiscalía explicó motivo por el que se revocó la prisión preventiva de los imputados en caso de tortura en Hospital de Osorno - Chilevisión
Minuto a minuto
Impacto en Calama: Desplome de techo en liceo dejó una persona atrapada Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina Impactante crimen en Aysén: Hombre habría descuartizado e incinerado a su arrendador Fiscalía explicó motivo por el que se revocó la prisión preventiva de los imputados en caso de tortura en Hospital de Osorno Descartan bomba en Aeropuerto: Pasajero que lo dijo “en tono de broma” está detenido y podría ser deportado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 12:15

Fiscalía explicó motivo por el que se revocó la prisión preventiva de los imputados en caso de tortura en Hospital de Osorno

Se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares por solicitud del abogado defensor de la persona que en ese momento ejercía como jefe del área de Desarrollo de la Unidad Informática del hospital.

El pasado viernes, en la 3° Sala del Juzgado de Garantía de Osorno, se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares por dos de los cuatro imputados en el caso de torturas en el Hopital Base San José de Osorno.

Cabe señalar que el pasado 5 de septiembre, fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva cuatro personas por el delito de tortura, cometido entre 2018 y 2020 en el recinto público.

Todo esto se hizo público tras la filtración de videos y fotos que se difundieron rápidamente en redes sociales, donde un funcionario, quien actualmente vive en el extranjero, es víctima de estos ataques. 

La audiencia fue solicitada por el abogado defensor de la persona que en ese momento ejercía como jefe del área de Desarrollo de la Unidad Informática del recinto, quien adjuntó cinco videos y ocho fotografías como medio de prueba en la causa que lleva el Ministerio Público, indicó el medio Soy Chile. 

Tribunal decidió cambiar medidas cautelares 

Aparte de la solicitud del abogado de uno de los imputados, la Fiscalía también había solicitado esta audiencia para desarrollar otras diligencias consideradas clave en la investigación en curso.

Finalmente, se aceptó modificar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total, junto con la prohibición de salir del país y de mantener contacto con la víctima o su familia.

Ahí la fiscal Ana Díaz afirmó: "Se debatió en la audiencia la revisión de las medidas cautelares, en atención a que uno de los imputados presenta una complicación médica. Además, de algunos antecedentes nuevos y diligencias realizadas. En virtud de aquello, fue solicitado por ambas defensas particulares y a lo cual nosotros nos adherimos, de modo que se modificarán las medidas cautelares".

"Los cuatro imputados quedan con las mismas medidas: Arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y su familia, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o vía telemática", agregó. 

 
 
 
 
 
Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

“Que nunca más te tiren al suelo”: Esposo de Rosario Bravo alzó la voz tras conflicto con Fuenzalida

El médico cardiólogo, Carlos Caorsi aseguró que a su esposa se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como su familia se mantienen "firmes" al lado de Rosario.

20/10/2025

“Devuélveme todo lo que...”: Marisol Gálvez arremetió contra Mauricio Israel por problemas económicos

Luego de que comunicador se fuera a Israel en 2008, su exesposa aseguró que terminó pagando por deudas de él e incluso perdió una casa que era de su propiedad.

20/10/2025

“Enamorándome...”: Publicación de Fran Virgilio desata furor en sus seguidores

Actualmente, la influencer se encuentra en Estados Unidos visitando a su familia, por lo que compartió una serie de fotos del viaje con una curiosa descripción.

19/10/2025

Michele Jankelevich entregó detalles de cómo equilibró sus estudios, el trabajo y la maternidad

La ingeniera civil y esposa de Gabriel Peralta cursó el Executive MBA durante dos años, con clases los viernes y sábados.

19/10/2025