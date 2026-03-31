Al no obtener respuesta de Carabineros, el imputado llamó a su jefe y confesó el crimen. Luego, pidió a una vecina que vio en un ascensor que cuidara a su hija de 3 años.

La fiscal de flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Andrea Contreras, entregó nuevos antecedentes sobre la entrega del hombre de 33 años que la noche del lunes asesinó a su pareja en un departamento en la comuna de Las Condes.

De acuerdo con la persecutora, el sujeto inicialmente llamó a Carabineros para confesar el crimen. Al no obtener respuesta de la institución policial, decidió llamar al jefe de su trabajo.

En la llamada contó acerca del femicidio y pidió que tome contacto con la policía o seguridad municipal. “Finalmente él es el que llama, seguridad municipal son los primeros en llegar”, contó.

Otro detalle es que, según la información de Fiscalía, el imputado se encontró con una residente del edificio en el ascensor, a quien le señaló “por favor, cuídeme a la niña, maté a mi pareja y me voy a tirar”. “Eso fue lo que dijo la testigo”, subrayó la fiscal.





Hija de la víctima quedó en custodia de familiar

La pareja de la víctima era oriunda de Calama y mantenía una relación con ella. Durante el ataque se encontraba en el departamento una niña menor de edad, hija de ambos, quien quedó en custodia de un familiar por orden del Tribunal de Familia.

La audiencia de formalización se realizará mañana en la tarde, pues en estos momentos el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones trabajan en las pericias correspondientes en el sitio del suceso.