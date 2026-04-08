FEUACh tras agresión a ministra Lincolao: “Defenderemos los derechos sociales conquistados”

Los estudiantes condenaron los actos de violencia pero defendieron el derecho a manifestarse e hicieron un llamado al gobierno a que “escuche a su pueblo y corrija el rumbo”.

La Federación de estudiantes de la Universidad Austral de Valdivia (FEUACh) emitió un comunicado tras la agresión sufrida hoy por la ministra de Ciencias Ximena Lincolao.

A través de sus redes sociales se refirieron al episodio que se desarrolló en el exterior del Aula Magna y que terminó con un manifestante arrojando agua a la autoridad.

“Las expresiones de descontento y las movilizaciones sociales son legítimas y expresan el sentir de las comunidades; son inherentes a la vida en sociedad y deben ser escuchadas y comprendidas por las autoridades del país”, manifestaron.





No obstante, en el escrito manifestaron que “condenamos y no amparamos cualquier acto de violencia acaecido en contra de la ministra Ximena Lincolao en esta manifestación”.

“Esto no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación, en la que mayoritariamente nuestros compañeros y compañeras participaron de manera pacífica y legítima, demostrando su descontento a una autoridad de gobierno”, enfatizaron.

En ese sentido, apuntaron a que la autoridad “debe comprender que el descontento es legítimo y que es su actuar el que propenden a que el ambiente en nuestro país de conflictividad social”.

“Nosotros y nosotras somos hijos del pueblo de Chile; logramos cursar estudios superiores gracias a la gratuidad, como la gran mayoría de las y los estudiantes de la UACh, y defenderemos los derechos sociales conquistados por los movimientos sociales de nuestro país“, agregaron.

Finalmente, hicieron un llamado a sus compañeros y compañeras a continuar con las manifestaciones “de manera pacífica, y al gobierno a que escuche a su pueblo y corrija el rumbo, generando un diálogo real que permita disminuir la conflictividad social que han ocasionado”.

Comunicado de la FEUACh