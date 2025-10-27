 Familia de Héctor Noguera aclara estado de salud del actor: “Ha estado en tratamiento médico” - Chilevisión
27/10/2025 19:30

Familia de Héctor Noguera aclara estado de salud del actor: “Ha estado en tratamiento médico”

El presidente Gabriel Boric debió abandonar esta tarde una actividad en el palacio de La Moneda. Más tarde, se supo que fue para visitar al intérprete, quien atravesaría un delicado estado de salud.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda
Foto: 13C

La familia de Héctor Noguera se refirió esta tarde a su estado de salud luego que el presidente Gabriel Boric abandonara una actividad debido a que, en sus palabras, debía despedirse de alguien.

"Con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso", señalaron en un comunicado.

A lo anterior, desde el círculo cercano del intérprete hicieron un llamado a resguardar la intimidad del clan: "Se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia", expresaron.

Pdte. Boric interrumpió actividad en La Moneda

En relación a las palabras del mandatario, el jefe de Estado se encontraba en la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes cuando debió interrumpir abruptamente el acto.

"Disculpen que tenga que partir un poquito antes, que tengo que despedir a una persona que está próxima a partir", expresó en la pauta, misma donde se encontraban presentes varios ministros de Estado.

"Es un imponderable, sino me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario. Ese el motivo de porqué tengo que partir", argumentó, antes de dirigirse a visitar a Noguera.

En la actualidad, cabe recordar, el Premio Nacional de Artes de la Representación 2015 se encuentra grabando la teleserie Aguas de Oro. También ha participado en montajes teatrales como La Pérgola de las Flores y la obra Caballo de Feria.

