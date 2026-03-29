“Te necesitamos”: Familia de universitario desaparecido en Providencia clama por ayuda

Víctor Huaiquin González, estudiante de Medicina de la Universidad de Chile, fue visto por última vez en Providencia el viernes 27 de marzo.

CHV Noticias conversó esta mañana con la familia de Víctor Huaiquin González, de 21 años, a quien se le perdió el rastro el viernes 27 de marzo tras salir de su departamento ubicado en calle Lira, en la comuna de Santiago.

Hasta ahora la búsqueda ha sido encabezada por sus padres, hermanos y amigos del joven universitario. Según contaron, registros de cámaras de seguridad lo sitúan por última vez en Providencia, en esquina Condell con Francisco Bilbao.

Antes de eso estuvo en Parque Bustamante, según las primeras pericias de la PDI. “Sale con ropa negra, tanto polera como chaleco, pantalón y zapatillas. Sin billetera ni celular, así que no es ubicable por ese lado, sin mochila tampoco”, dijo su hermano.

Joven habría sido visto en Cerro San Cristóbal

También en Providencia, información preliminar indicaría que el estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de Chile estuvo este sábado en el acceso de Pedro de Valdivia del cerro San Cristóbal.

“Guardias del sector nos indicaron que estaba a las (8:30 por ahí, por el sector de Pedro de Valdivia, y más gente comentó de que podría estar ahí rondando hasta las 2 de la tarde en el Cerro San Cristóbal”.

“Ahí necesitaríamos tener acceso a las cámaras para confirmarlo porque no es un dato certero, sino que son personas que asumen que lo vieron, entonces no es nada concreto”, aclaró.





El angustiante llamado de hermana de Víctor

Natalia, hermana de Víctor, lanzó un desesperado llamado en búsqueda de cualquier información, y también se dirigió a su hermano a través de la pantalla.

“Yo llegué hoy día en la mañana, nosotros somos de Puerto Montt”, comenzó diciendo. “Es angustiante porque él es una parte importante de nosotros”.

“Suplicamos ayuda a la PDI, por favor, que haga seguimiento a las cámaras”, pidió. “Nachito, si ves esto… Te necesitamos, te queremos mucho y te estamos esperando”, expresó.

Cualquier información sobre Víctor Huaiquin puede ser entregada al Instagram del hermano (@victor_huaquin) o su número +56 9 7912 9852.