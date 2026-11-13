Falla aérea afecta a Chile: Aeropuerto de Santiago confirma suspensión en algunos vuelos hacía EE.UU

Una falla en las comunicaciones mantiene todos los vuelos suspendidos en Estados Unidos.

Una falla en las comunicaciones desató un emergencia en Estados Unidos, la cual provocó que las autoridades de ese país suspendieron todos sus vuelos nacionales.

Esta falla provocó problemas para los norteamericanos y también en nuestro país, ya que el Aeropuerto de Santiago está informando la cancelación de varios vuelos hacía Estados Unidos.





Tres son los vuelos suspendidos, todos de la compañía LATAM: LA500, con destino a Miami; LA532, a Nueva York; y LA602, a Los Ángeles, los cuales ya fueron informados a través de las pantallas del terminal aéreo de nuestro país.

Explicación de LATAM

A través de un comunicado, la aerolínea informó que “la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha dispuesto la suspensión temporal de operaciones aéreas de los aeropuertos de ese país por motivos de seguridad, situación que podría generar alteraciones en la operación de vuelos“.

“El grupo LATAM está monitoreando la situación y trabajando para ofrecer las mejores alternativas posibles a nuestros pasajeros que puedan verse afectados, incluyendo opciones de flexibilidad para facilitar la reprogramación de sus viajes“, agrega el comunicado.