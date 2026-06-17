Gobierno activa fuerza de tarea para buscar niños haitianos que habrían ingresado de forma irregular

El biministro Claudio Alvarado convocó a representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores de Defensa, Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social, además de PDI y Carabineros.

La tarde de este miércoles, el Gobierno del presidente José Antonio Kast llamó a una reunión interministerial en La Moneda para tratar presunto tráfico de menores en Chile.

En la instancia se determinó la creación de una fuerza de tarea para apoyar la labor del Director del Servicio Nacional de Migraciones . El equipo interministerial queda a cargo de la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, fue el encargado de convocar a las autoridades al palacio, cita en la que también estará el Servicio Nacional de Migraciones.

En primera instancia, las autoridades analizaran los antecedentes que se conocen hasta ahora sobre el caso y cómo se llevará adelante la investigación.





En la reunión estarán presentes los secretarios de Estado del ministerio del Interior, Relaciones Exteriores de Defensa, Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social.

También participaran representantes de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

Denuncian presunto tráfico de niños haitianos

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte una denuncia por un presunto caso de tráfico de menores, relacionado con vuelos provenientes desde Haití durante 2025.

De acuerdo a los antecedentes expuestos por el organismo, entre enero y octubre del años pasado se detectó el ingreso reiterado al país de grupos de niños, niñas y adolescentes haitianos.

“Se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos”, señalaron