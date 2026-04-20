Exdirigente estudiantil entre los detenidos: ¿Quiénes son los acusados por agresión a ministra Lincolao?

Durante la mañana de este lunes, tres personas fueron detenidas por la PDI por el ataque que sufrió la secretaria de Estado hace dos semanas en Valdivia.

A primera hora este lunes se confirmó la detención de tres estudiantes acusados de agredir a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el pasado 8 de abril en la Universidad Austral de Chile (UACh).

La semana pasada el rector de la casa de estudios, Egon Montecinos, declaró ante la Comisión de Estudios en el Senado. En esa instancia descartó que los involucrados hayan sido alumnos de la UACh.

Sin embargo, según lo que plantea la Fiscalía de la Región de los Ríos sí serían. Se trataría de dos hombres, uno, estudiante de Pedagogía, Historia y Ciencias Sociales y el otro de Antropología.

Además, hay una mujer acusada: María Jesús Madariaga, quien es estudiante de Bioquímica y también fue presidenta de la Federación de Estudiantes de dicha universidad en los años 2023 y 2024.





Estudiantes acusados están siendo formalizados por ataque a ministra Lincolao

Los tres jóvenes fueron detenidos entre las cinco y las seis de la mañana por la Policía de Investigaciones (PDI). Luego de eso fueron trasladados al Juzgado de Garantía.

Siendo la una de la tarde, los estudiantes de la UACh están siendo formalizados en la audiencia de control de detención.

Entre las medidas cautelares que se presume que podrían aplicar están: Prisión preventiva, arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno o completo.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció este lunes que la cartera solicitaría “las medidas cautelares más gravosas para los imputados”.