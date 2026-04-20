Programas Programación Señal en vivo
/

Anuncian cortes de luz en 6 comunas de la RM para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este martes 21 de abril. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Huechuraba, Lo Espejo, La Florida, San Miguel, Providencia y Vitacura. 

Anuncian corte de luz para 6 comunas de la RM

  • Huechuraba: Desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.
  • Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16.00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Providencia: Desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Seguir en Seguir en