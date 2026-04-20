Anuncian cortes de luz en 6 comunas de la RM para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este martes 21 de abril.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Huechuraba, Lo Espejo, La Florida, San Miguel, Providencia y Vitacura.
Anuncian corte de luz para 6 comunas de la RM
- Huechuraba: Desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.
- Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16.00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Providencia: Desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.
- Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.