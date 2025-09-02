Exdiputado argentino quedó en prisión preventiva tras intentar ingresar municiones a Chile - Chilevisión

En primera instancia, el Tribunal de Garantía de Curacautín lo dejó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en nuestro país, sin embargo, la Corte de Apelaciones revirtió el fallo.

En prisión preventiva quedó Edgardo Della Gáspera, exdiputado argentino y quien fue detenido en el Complejo Fronterizo Pino Hachado, de la comuna de Lonquimay, región de La Araucanía, por intentar ingresar a Chile una caja de municiones con 50 tiros calibre 22 largo.

Cabe señalar que en primera instancia, el Tribunal de Garantía de Curacautín lo dejó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en nuestro país, sin embargo, la Corte de Apelaciones revirtió el fallo.

Esto se hizo tras la apelación del Ministerio Público, ya que Della Gáspera, al momento de ingresar a Chile, manifestó portar solo equipaje en su camioneta, pero a la revisión de personal de Aduanas se detectó que en el apoyabrazos del móvil mantenía una caja con las municiones.

Edgardo Della Gáspera es un al exlegislador provincial de Neuquén y quien en 2017 se había hecho conocido por la viralización de un video con un cóndor.

En el registro se mostraba el gran vínculo que mantenía el político con el animal, a quien había rescatado cuando aún era un pichón.