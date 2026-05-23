EXCLUSIVO | “Un mal procedimiento”: Habla víctima golpeada por carabineros dados de baja en Rancagua

La Fiscalía sostiene que los ahora exuniformados golpearon a las víctimas con lumas, pies y puños, además de disparar de forma injustificada para intimidarlos.

Dos carabineros fueron dados de baja tras ser acusados de cometer apremios ilegítimos durante un procedimiento policial por ruidos molestos en Doñihue, Región de O’Higgins .

CHV Noticias habló en exclusiva con una de las víctimas, quien denunció un “mal procedimiento”.

En sus declaraciones, el afectado reconoció haber cometido una falta, pero aseguró que “tampoco era como para que nos trataran así”.

La Fiscalía sostiene que los ahora exuniformados golpearon a las víctimas con lumas, pies y puños, además de disparar de forma injustificada para intimidarlos.