EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón - Chilevisión

11/11/2025

EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón

Las policías buscan al principal sospechoso tras el homicido de Valentina Alarcón, quien fue encontrada este lunes al interior de un inmueble no habitado ubicado en la comuna de La Pintana. La joven de 26 años estuvo 15 días desaparecida y habría sido asesinada el mismo día en que se perdió su rastro, el pasado 25 de octubre y ya se tiene al primer sospechoso. En exclusiva, CHV Noticias tuvo acceso a un registro del sospechoso: Se trata de El Chapu, conocido en la población El Castillo como El Cebolla. La PDI ya se encuentra trabajando para dar con su paradero.

Se trata de El Chapu, conocido en la población El Castillo también como El Cebolla. La Policía de Investigaciones ya se encuentra trabajando en las diligencias para dar con su paradero.

