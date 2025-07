Evelyn Matthei recordó pelea a garabatos con Marta Isasi: “Era ministra, no sé cómo no me echaron” - Chilevisión

La candidata presidencial repasó su tensa discusión con la exdiputada Marta Isasi en 2013, cuando se desempeñaba como ministra del Trabajo de Sebastián Piñera.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, recordó su fuerte pelea a garabatos con Marta Isasi, ocurrida cuando en el año 2013 cuando ejercía como ministra del Trabajo de Sebastián Piñera.

En entrevista con el podcast Por qué tenía que decirlo, los conductores Julio César Rodríguez y José Antonio Neme reflotaron algunas frases de aquella discusión que se filtró a la prensa y causó un gran revuelo político en la época.

"Ese diálogo me lo sé de memoria", admitió Neme. Ante esto, la exalcaldesa de Providencia reconoció que "a veces soy muy bruta para decir las cosas" y que ese episodio en particular, finalmente, se convirtió en "un meme".

"Yo era ministra, no sé cómo no me echaron", agregó después Matthei.

La pelea de Evelyn Matthei y Marta Isasi

En enero de 2013 se divulgó un video en el que aparecía Evelyn Matthei con la entonces diputada Marta Isasi, quien año después después fue condenada por el delito de cohecho en el denominado Caso Corpesca.

En medio de una reunión para analizar los efectos laborales del cierre de la Universidad del Mar, sede Iquique, Isasi le reprochó a Matthei la postura del gobierno de Piñera en torno al lucro en la educación, lo que desató la furia de la otrora ministra.

"Y que tiene que ver esa hue...", respondió la actual candidata presidencial, lo que no cayó nada bien en la diputada, quien contestó diciendo "qué te has imaginado, venir a hablarme así rota de mier...".

El tenso momento se dio a conocer a los medios de comunicación. Más tarde, Matthei acusó a Isasi de grabar la reunión sin su consentimiento.​