Estuvo cerca de perder el brazo y a horas de morir: El drama de deportista chilena que cayó en la UCI por picadura de araña - Chilevisión

La deportista, que fue dada de alta el miércoles, tuvo que ser operada tres veces en pocos días.

Semanas muy difíciles ha vivido la triatleta nacional de 50 años Pamela Espinoza, quien a los pocos días de participar del Ironman de Hawaii debió ser internada de urgencia.

10 días después desde su llegada de Estados Unidos, la deportista estaba revisando unas cajas con unos neumáticos. "Ahí me picó una araña de rincón, es lo que pienso ahora, sancando conclusiones, porque en el momento no me di cuenta y no vi a la araña", comenzó declarando a Las Últimas Noticias.

La mujer señaló que la mano se le inflamó y durante la noche se le empezó a poner negra, motivo por el cual fue al médico y le colocaron corticoides.

Sin embargo, tuvo que rgresar a las tres horas ya que estaba con 42° de fiebre. "Desde ahí no salí más en 14 días que estuve hospitalizada".

"Si no hacía nada, la bacteria en 12 horas me mataba y estuve a punto de perder el brazo derecho. Lo tenía súper hinchado, desde la punta del dedo hasta casi el hombro", añadió.

Fue operada tres veces en pocos días

"Después de la primera cirugía, me operaron dos veces más en siete días. Me abrieron el brazo por completo para sacarme todo lo infectado", comentó la madre de cuatro hijos.

Afortunadamente, la deportista fue dada de alta el miércoles: "Tengo que seguir tomando unos antibióticos súper fuertes y estoy con controles semanales, pero ya puedo hacer algunas cosas dentro de lo posible, porque no puedo ocupar la mano derecha".