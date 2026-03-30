Adolescente intentó ingresar con arma de fuego a colegio en Curicó: Lo alcanzaron a detener en la entrada

El escolar portaba una pistola Star 6,35 milímetros con munición al momento de ingresar al establecimiento educacional. No hubo disparos, heridos ni amenazas a funcionarios.

En horas de la mañana de este lunes, un estudiante de un colegio en Curicó, en la región del Maule, intentó ingresar con un arma a su establecimiento educacional.

Según información preliminar, se trataría de un adolescente de 14 años que ingresó al recinto con un arma cargada al interior de su mochila.

Habrían sido sus propios compañeros de curso quienes se percataron de la situación, por lo que dieron aviso inmediato a los profesores.

Un psicólogo de la dupla piscosocial intervino en el acto y luego tomaron contacto con su mamá. Al ser contenido en el patio, el escolar no habría alcanzado a entrar a la sala de clases.

El arma sería una pistola Star 6,35 milímetros con munición y su respectivo cargador, que habría estado lista para ser percutada.





Carabineros: “No hubo amenazas ni intimidaciones”

El mayor Juan Díaz Serrano de la Primera Comisaría de Curicó confirmó el procedimiento al señalar que “personal Carabineros concurre hasta un establecimiento educacional de la comunidad de Curicó”.

“Gracias a un rápido actuar, llega al lugar en primera instancia personal de civil el junto con la madre, que ya se encontraba en el lugar, que contienen a este menor”, relató.

El adolescente hizo la entrega del armamento para luego ser detenido. “Se hace presente que no hubo amenazas ni tampoco sacó el armamento intimidando a algún funcionario del establecimiento educacional o a algún compañero”, aclaró.

“El procedimiento se mantiene en desarrollo y en espera de instrucciones de lo que es el Ministerio Público“, informó el funcionario de la institución policial.