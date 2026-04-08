Agresión a ministra Lincolao genera rechazo transversal y gobierno anuncia querella

El hecho, registrado durante este miércoles en la Universidad Austral, ha generado críticas transversales en el mundo político. En tanto, desde el Ejectuvio anunciaron acciones legales.

El mundo político ha condenado transversalmente la agresión que sufrió este miércoles la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral, en Valdivia.

La secretaria de Estado abandonó el recinto bajo insultos y hasta fue rociada con agua. Incluso, de acuerdo a registros, se observa que el vehículo en el que viajaba debió partir con una de sus puertas abiertas.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, fue una de las primeras voces en reaccionar desde el gobierno.

“Fue un hecho muy brutal. Se ataca a una autoridad, ministra de Estado, a una mujer (…) Hay que adoptar medidas”, dijo Steinert en medio de una sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas.





Gobierno anunció querella por agresión a ministra Lincolao

A la salida de la comisión, la titular de Seguridad anunció que desde su cartera se interpondrá una querella por el ataque contra Lincolao.

La autoridad tildó este hecho como un “acto delictivo” y afirmó que “en Estado de Derecho sí las manifestaciones se pueden dar, lo entendemos como un derecho, pero esto no es una manifestación”.

“Esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar. El Ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día. Estamos en una comunicación directa con Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile, y esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos a disposición de la justicia”, agregó.

Reacciones por ataque a ministra Lincolao en Valdivia

Diversas figuras políticas —especialmente voces femeninas— salieron a respaldar a la ministra de Ciencias, luego de la agresión sufrida en Valdivia.

Una condena transversal apoyada por representantes de diferentes sectores políticos, desde la excandidata presidencial Evelyn Matthei hasta parlamentarios del oficialismo y la oposición.

A continuación, revisa algunas reacciones:

Mara Sedini (ministra Segegob)

Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra @Ximenatech y la delegada presidencial Vicky Carrasco ante el cobarde ataque del que fueron víctimas. Trabajaremos con determinación para que estos actos no queden impunes y para recuperar las aulas como un espacio de diálogo y… pic.twitter.com/a14MBUn8Km — Mara Sedini (@marasedini) April 8, 2026

Evelyn Matthei (excandidata presidencial UDI)

La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia. Todo mi apoyo y solidaridad con la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde. pic.twitter.com/TrRUea20wH — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) April 8, 2026

Constanza Martínez (presidenta FA)

Solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral.

Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato. https://t.co/d3LfrsKvb6 — Constanza Martínez (@contimartinez) April 8, 2026

Yasna Provoste (senadora DC)

Mi más profunda solidaridad con la ministra @Ximenatech. La educación avanza en paz. La universidad debe ser ejemplo de tolerancia y diálogo. Estas agresiones son inaceptables y contribuyen a un ambiente de polarización que daña a Chile. https://t.co/awZ4O85y5P — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) April 8, 2026

Camila Flores (senadora)

Se repite la historia: delincuentes atacan a ministra de ciencia en Universidad Austral

Estos actos no pueden quedar en impunidad, se debe identificar a los agresores para que paguen por estos hechos

Si no se frena de raíz, ya sabemos cómo terminan estas cosas. El estallido… — Camila Flores Oporto 🇨🇱 (@Cami_FloresO) April 8, 2026

Tatiana Urrutia (diputada FA)

Lo ocurrido hoy con la ministra Lincolao en la Universidad Austral es inaceptable. Mi solidaridad con ella. Las diferencias se deben procesar con diálogo y democracia, no con violencia. https://t.co/bBbR21dxG0 — Diputada Tatiana Urrutia (@tatiurru) April 8, 2026

Daniel Manouchehri (diputado PS)