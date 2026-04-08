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Agresión a ministra Lincolao genera rechazo transversal y gobierno anuncia querella

El hecho, registrado durante este miércoles en la Universidad Austral, ha generado críticas transversales en el mundo político. En tanto, desde el Ejectuvio anunciaron acciones legales.

Cristobal Galleguillos
Por Cristobal Galleguillos

Periodista Digital

El mundo político ha condenado transversalmente la agresión que sufrió este miércoles la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral, en Valdivia.

La secretaria de Estado abandonó el recinto bajo insultos y hasta fue rociada con agua. Incluso, de acuerdo a registros, se observa que el vehículo en el que viajaba debió partir con una de sus puertas abiertas.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, fue una de las primeras voces en reaccionar desde el gobierno.

“Fue un hecho muy brutal. Se ataca a una autoridad, ministra de Estado, a una mujer (…) Hay que adoptar medidas”, dijo Steinert en medio de una sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Gobierno anunció querella por agresión a ministra Lincolao

A la salida de la comisión, la titular de Seguridad anunció que desde su cartera se interpondrá una querella por el ataque contra Lincolao.

La autoridad tildó este hecho como un “acto delictivo” y afirmó que “en Estado de Derecho sí las manifestaciones se pueden dar, lo entendemos como un derecho, pero esto no es una manifestación”.

“Esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar. El Ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día. Estamos en una comunicación directa con Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile, y esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos a disposición de la justicia”, agregó.

Reacciones por ataque a ministra Lincolao en Valdivia

Diversas figuras políticas —especialmente voces femeninas— salieron a respaldar a la ministra de Ciencias, luego de la agresión sufrida en Valdivia.

Una condena transversal apoyada por representantes de diferentes sectores políticos, desde la excandidata presidencial Evelyn Matthei hasta parlamentarios del oficialismo y la oposición.

A continuación, revisa algunas reacciones:

  • Mara Sedini (ministra Segegob)

  • Evelyn Matthei (excandidata presidencial UDI)

  • Constanza Martínez (presidenta FA)

  • Yasna Provoste (senadora DC)

  • Camila Flores (senadora)

  • Tatiana Urrutia (diputada FA)

  • Daniel Manouchehri (diputado PS)

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