Está confeso: Confirman detención de sexto involucrado en muerte de niño de 12 años

Se conoció que el sujeto, quien tiene 18 años, se entregó durante las últimas horas a carabineros.

Se confirmó la detención de un sexto sujeto en la fatal encerrona en San Bernardo donde perdió la vida un niño de 12 años.

Se conoció que el sujeto, quien tiene 18 años, se entregó durante las últimas horas a carabineros y está confeso. Se espera que este mismo jueves sea formalizado, tal como fue el caso de sus compañeros de delito el pasado miércoles.

Cabe mencionar que antes se había informado la detención del quinto involucrado, quien tiene 23 años.