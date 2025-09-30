 “Estamos en riesgo”: El desesperado pedido de ayuda de madre tras agresiones de su hijo con TEA en Quilpué - Chilevisión
30/09/2025 19:53

“Estamos en riesgo”: El desesperado pedido de ayuda de madre tras agresiones de su hijo con TEA en Quilpué

En un video que fue publicado en la plataforma X, la mujer señala que necesita internar de manera urgente a un hijo de 34 años quien sufre TEA.

A través de redes sociales, Leonor Guerrero, una madre de Quilpué, región de Valparaíso, realizó un desesperado pedido de ayuda para ella y su esposo.

En un video que fue publicado en la plataforma X, la mujer señala que necesita internar de manera urgente a un hijo de 34 años quien sufre TEA. 

"Necesito que salga lo más rápido posible. Duele en el alma pedirlo, pero estamos en riesgo, ya que se ha puesto agresivo últimamente, más que antes. Esta vez ya hay un parte policial, porque los vecinos ayudaron, llamaron a Carabineros y de bendición no tengo la cabeza rota", relató.

La mujer señaló que su hijo es un adulto, pero mentalmente es como si tuviera siete años. "Tiene autismo grado 3, en adulto, pero de la época de hace 34 años, que no es la misma mirada que se tiene ahora del TEA", indicó. 

Madre de Quilpué pide de forma desesperada ayuda

A través del registro, Leonor afirmó que necesita que se viralice el video y ayuda, ya que tanto ella como su esposo están sobrepasados con la situación. 

"Ha estado destruyendo la casa, su pieza la tiene desforrada por afuera y por dentro, me ha sacado baldosas de la cocina, me sacó el piso flotante, en el pasillo sacó el cubrepiso que se había puesto. Si no es una destrucción, es un golpe", agregó la desesperada mujer. 

Por último, manifestó:  "Pido a la Seremi de Salud que agilice la entrega de la resolución administrativa de internación y que el Hospital de Quillota lo pueda aceptar y no lo rechace, porque de verdad yo no sé qué va a pasar". 

