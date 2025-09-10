 Estados Unidos: Matan de un disparo a Charlie Kirk, activista político pro Trump - Chilevisión
10/09/2025 18:00

Estados Unidos: Matan de un disparo a Charlie Kirk, activista político pro Trump

El mandatario estadounidense fue hasta la red social Truth Social para manifestar sus condolencias. "Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles la muerte del activista político Charlie Kirk, quien fue baleado en una actividad en una universidad de Utah.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", señaló el mandatario en la red social Truth Social.

"Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", expresó.

Quién fue el activista Charlie Kirk

Kirk era conocido en su país por ser un dirigente político, a favor de las armas, y comunicador vinculado al ala más conservadora del Partido Republicano. Nació en 1993 y cuando tenía 18 años fundó Turning Point USA.

Esta organización juvenil, que lideró con el activista William Montgomery, fue concebida para instalar en campus universitarios una agenda de bajos impuestos, gobierno limitado y defensa de "los valores tradicionales".

Tuvo un vínculo directo con Trump: Fue colaborador cercano durante su campaña de 2016 y se posicionó como uno de los voceros jóvenes más visibles del trumpsimo. Incluso, el propio mandatario le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven en la última elección.

