“Estaba visible”: Revelan registro inédito que probaría que lancha Bruma sí aparecía en el radar durante la búsqueda

El patrón de una de las embarcaciones que participó en la búsqueda asegura que la lancha Bruma estaba visible tanto en el radar como con una luz de tope, lo que desestima el argumento de la empresa Blumar.

Este viernes se dio a conocer un registro audiovisual inédito en el marco del Caso Bruma, que desestimaría el argumento de defensa de la empresa Blumar.

Esto, luego de que existiera una embarcación cuyos tripulantes aseguran haber encontrado los primeros restos de la lancha Bruma a través del radar, en conjunto con una luz de tope.





¿Qué aparece en el nuevo registro?

La información fue entregada por el medio digital Sabes, quienes revelaron una videollamada entre las embarcaciones “Recoleta” y “Lucas I”, el domingo 30 de marzo de 2025 a las 16:54 horas.

A esa misma hora se encontraron los primeros restos de la lancha siniestrada y en la llamada, un tripulante de Lucas I grita: “¡C… ahí está, está media hundida, c…!”.

Ante el desespero, desde Recoleta, contestan: “Tranquilos, cabros, si está a flote la lancha, tienen que estar ahí los cabros”.

“Tiene que haberla chocado un desgraciado”, responden desde Lucas I.

Al respecto, Pedro Díaz, patrón de Lucas I, señaló: “El Recoleta fue el primero que lo avistó, la pilló en el radar, se fue acercando hacia ella y cuando nos dice que hay un pedazo flotando, yo grito”.

En esa misma línea, agregó: “A nosotros nos aparecía clarito la Bruma en el radar y el mar estaba calmo, como una taza de leche”.

“La Bruma estaba visible con una luz de tope que se veía de lejos y en el radar la veíamos”, indicó Díaz.

La declaración de este hombre contradice el argumento de defensa del PAM Cobra, quienes aseguraron que la lancha no había podido ser detectada ni por el radar, ni visualmente; sin embargo, durante las labores de búsqueda, la embarcación Recoleta habría visto los restos a 300 metros.

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