“Estaba calmando la situación”: Habla amiga de bombero que murió baleado por funcionario municipal - Chilevisión

Alejandra Carreño describió a Leandro como una persona preocupada e insistió en que él no fue quien mantuvo el altercado con el funcionario municipal que disparó en La Reina.

Este domingo, Alejandra Carreño, amiga de Leandro Espinoza Salazar, el motociclista que falleció tras recibir un disparo por parte de un funcionario municipal en La Reina, entregó su testimonio.

La mujer mantuvo una amistad durante cinco años con Espinoza. Juntos aprendieron a manejar motocicletas y perfeccionaron sus habilidades. Ella incluso aseguró que Leandro la cuidaba constantemente.

"Siempre andaba preocupado"

Al respecto, Carreño reveló a LUN que este sábado también iba a asistir al recorrido en moto, pero tuvo que cancelarlo para ir a trabajar: "Si hubiera ido, de seguro habría estado al lado de él, porque cuando salíamos, él siempre andaba detrás mío, cuidándome. Era un muy buen chico, y no lo digo porque haya muerto, ni porque fuera mi amigo".

En esa misma línea, aseguró: "Lo que pasó fue que el municipal chocó a otro motociclista antes y no paró a ayudarlo. Por eso lo salieron persiguiendo, para que se detuviera, pero el Leo ni siquiera golpeó el auto. Él estaba calmando la situación, eso fue lo que me contaron".

Respecto de cómo nació su pasión por las motocicletas, Alejandra comentó que "empezamos a andar en motos casi juntos y a tomar cursos para aprender a andar bien en las calles. De hecho sacamos la licencia casi juntos. Él me corregía y me ayudaba cuando yo tenía problemas o me caía. Siempre andaba preocupado".

Además de las motocicletas, Carreño aseguró que Leandro sentía una pasión por los camiones y también por ser Bombero, e incluso había dejado uno de sus trabajos para poder dedicar su vida a manejar dichos vehículos.

"En Bomberos era el que estaba siempre en las colectas en las esquinas, yo lo veía y le llevaba agua. Hace poco le pedí que me hiciera un video saludo para la alianza de mi hijo en el colegio", concluyó la joven.