Esta foto de apoyo a Jeannette Jara en Arica no está manipulada - Chilevisión

Diversos usuarios denunciaron a través de redes sociales que una foto en apoyo a Jeannette Jara era un montaje con IA. Sin embargo, el trabajo de Alianza Comprueba demostró que eso es falso y que la convocatoria e imágenes son reales.

Al margen de la gira nacional de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y de su visita en Arica el pasado 23 de agosto, usuarios viralizaron en redes sociales imágenes y videos en el que aparece una multitud de personas apoyando y acompañando a la aspirante presidencial, con banderas y lienzos con su apellido.

Una de estas fotografías fue compartida por la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, con la descripción “Impresionante el apoyo a Jeannette Jara en Arica! Con la fuerza de la gente ganamos en noviembre” y superando las 400 mil visualizaciones.

Según la información recogida por otros medios digitales (1, 2), más de 2.500 personas asistieron al encuentro.

Impresionante el apoyo a Jeannette Jara en Arica! Con la fuerza de la gente ganamos en noviembre. pic.twitter.com/DcHeI7VpKN — Gael Yeomans (@GaelYeomans) August 24, 2025

En este contexto, usuarios en X (1, 2, 3, 4), TikTok (1, 2) y Facebook, Threads e Instagram han compartido la misma foto alertando que se trataría de un montaje. Esto, ante la presencia de un lienzo en que supuestamente se lee “Fannette Jara”, aludiendo a un posible error de escritura característico de la inteligencia artificial.

Hasta la fecha, las entradas superan las 715 mil visualizaciones y han sido compartidas con descripciones como “Gael, esa foto es un fotomontaje burdo. Tiene varias fallas distinguibles por cualquiera” y “FANNETTE JARA. Ni un lienzo en foto trucada pueden hacer bien”.

Sin embargo, la imagen no presenta signos de manipulación o deepfake.

No es manipulación: foto de apoyo a Jeannette Jara en Arica es auténtica

En primera instancia, ingresamos la imagen en tres herramientas de detección, como Sightengne, Hive Moderation y Wasitai. Ninguna de ellas arrojó la probabilidad de contenido generado o manipulado con IA.

Luego, analizamos la fotografía con la herramienta Lupa de In-VID y notamos que el lienzo no dice “Fanette Jara”, en realidad una persona está delante del lienzo, tapando parte de las letras.



El cartel originalmente dice “Arica por Jeannette Jara / Presidenta”, como se podrá apreciar en las siguientes comparativas.

Finalmente, Mala Espina tomó contacto con el equipo de prensa de Jeannette Jara por esta acusación, quienes señalaron que “Eso es absolutamente falso. No utilizamos Inteligencia Artificial, ni menos retrucar fotos para mostrar algo que no es. La convocatoria y asistencia de las personas fue real”.

Además, facilitaron mayor material de la convocatoria:

En esta línea, la cuenta en Instagram @aricaxjeannetejara compartió un video panorámico registrado por un dron sobre el despliegue del pasacalle con la candidata presidencial, en el cual se aprecia el mismo lienzo señalado en el viral.

Además, en la siguiente comparación se puede apreciar al mismo grupo de personas sosteniéndolo.

Por lo tanto, calificamos como falso que la imagen de la convocatoria de apoyo a Jeannette Jara en Arica fue manipulada con inteligencia artificial. En realidad, hay registros oficiales del encuentro. Incluso, el lienzo apuntado como generado por IA por un problema de escritura, solo estaba tapado por una persona.