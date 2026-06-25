Escondiendo su rostro: Así se produjo el traslado del quinto y sexto detenido por el crimen de Alejandro Águila

Los dos detenidos serán formalizados este jueves a las 10:30 horas.

En las últimas horas se produjo la detención del quinto y sexto involucrado por la muerte de Alejandro Águila Jorquera (12) en San Bernardo.

Este último confesó su participación en los hechos y ambos serán formalizados a partir de las 10:30 horas.





Los detalles del traslado

Al respecto, el OS9 de Carabineros, que está a cargo de la investigación, produjo el traslado en horas de esta mañana.

Los detenidos ocultaron su rostro y uno de ellos escondió su cabeza para no ser captados por las cámaras presentes en el lugar.

Hasta el momento, se cree que este sexto detenido cumpliría el rol de vigilia, mientras los otros 5 detenidos cometían los delitos, sin embargo, los detalles serán entregados durante la audiencia.