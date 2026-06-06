“Es una inmoralidad”: Bancada FA ofició a TGR por denuncias de embargo de cuentas a deudores del CAE

La decisión de los parlamentarios surge después de que diversas personas denunciaran el vaciamiento de sus cuentas bancarias a raíz de las medidas adoptadas por la Tesorería General de la República.

Las diputadas y diputados de la bancada del Frente Amplio (FA) presentaron este sábado un oficio dirigido a la Tesorería General de la República (TGR) para solicitar información sobre el proceso de cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

La decisión de los parlamentarios surge después de que diversas personas denunciaran el vaciamiento de sus cuentas bancarias a raíz de las medidas adoptadas por el organismo.

Según informó la bancada, el documento busca esclarecer los criterios utilizados por la Tesorería para determinar qué deudores son objeto de embargo o retención de fondos.

En particular, los parlamentarios solicitaron conocer si las acciones efectivamente se concentraron en personas con ingresos superiores a los $5 millones de pesos mensuales, tal como se había señalado públicamente, además de los mecanismos implementados para proteger ingresos mínimos que no deberían verse afectados por este tipo de procedimientos.





“Es una inmoralidad tremenda”

La jefa de bancada del FA, diputada Emilia Schneider, cuestionó duramente la situación denunciada por los deudores. “Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días, tras el proceso de cobro iniciado por la Tesorería”, afirmó.

La parlamentaria agregó que su sector buscará fiscalizar el procedimiento para evitar posibles abusos. “Como Frente Amplio vamos a tomar acciones, vamos a defender a esas familias y vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades”, sostuvo.

La ofensiva parlamentaria se suma a una iniciativa presentada en abril por las diputadas Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans, quienes ingresaron un proyecto de ley destinado a aliviar la situación de los deudores del CAE.

La propuesta busca que los procesos de cobro consideren la capacidad real de pago de las personas, sus ingresos y gastos, además de establecer mayores resguardos para evitar impactos desproporcionados en la economía familiar.

“Las y los deudores del CAE necesitan una respuesta urgente”, enfatizó Schneider, quien también hizo un llamado al gobierno a respaldar la iniciativa legislativa. Según señaló, pese a que el proyecto fue presentado hace más de un mes, hasta ahora el Ejecutivo no ha entregado una respuesta respecto de su eventual patrocinio.