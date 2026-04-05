Era promesa de campaña: Gobierno de pdte. Kast descarta auditoría internacional a administración de Boric

Durante la campaña, el entonces candidato prometió una auditoría total e independiente con un plan que incluía convocar a la Contraloría y a firmas auditoras internacionales para examinar las distintas reparticiones públicas.

Durante las últimas horas se conoció que el gobierno del presidente José Antonio Kast decidió no avanzar en la propuesta de una auditoría internacional a la gestión de Gabriel Boric, pese a que la medida había sido comprometida durante la campaña.

La decisión se conoce a pocos días de que la administración entregue un informe preliminar sobre el estado de las finanzas públicas.

Cabe recordar que durante la campaña, el entonces candidato prometió una auditoría total e independiente con un plan que incluía convocar a la Contraloría y a firmas auditoras internacionales para examinar ministerios, servicios y empresas públicas durante el mandato de Gabriel Boric.

El objetivo, según se planteó en ese momento, era detectar eventuales sobreprecios, contrataciones irregulares y redes de operadores políticos.

Sin embargo, ahora dicha revisión se mantendrá solo con equipos internos.





Gobierno desecha auditoría internacional por “estrechez fiscal”

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el Ejecutivo optó por descartar la auditoría externa debido a la estrechez fiscal, por lo que la revisión continuará con equipos internos.

En la misma línea, la subsecretaría general de la Presidencia aseguró que se priorizará el uso de recursos propios. Con esto, el gobierno mantendrá el proceso ya iniciado en las diversas reparticiones públicas.

Cabe recordar que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal se constituyó hace dos semanas con la misión de ejecutar un informe preliminar sobre el uso de recursos entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.