Encuentran restos humanos junto a piezas de avión perdido desde 1977 en Antofagasta - Chilevisión

El hallazgo fue notificado por unos excursionistas que se encontraban en el Cerro Moreno de la ciudad nortina y confirmado recientemente por la Fuerza Aérea de Chile.

Recientemente, un grupo de excursionistas de Antofagasta notificó el hallazgo de restos óseos y piezas de una aeronave en el sector Morro Moreno.

Luego de realizar algunas pericias, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó mediante un comunicado que los restos serían de un accidente aéreo producido en el sector de Cerro Moreno hace 48 años.

Mientras que los restos óseos serán analizados por el Instituto Médico Legal (IML) para confirmar la data de tiempo y una posible identificación.

FACh confirma que restos encontrados serían de 1977

En el comunicado emitido por la Fuerza Aérea, se logró confirmar que las piezas encontradas pertenecerían a un avión bimotor modelo Grumman HU-16 Albatross, que se accidentó en la cumbre de Morro Moreno en septiembre de 1977.

Por otra parte, los estudios realizados por la FACh permitieron dar claridad al hallazgo, ya que, inicialmente, se pensaba que podían pertenecer al bombardero Douglas B-26 Invader que desapareció en mayo de 1962 durante un vuelo de instrucción con tres tripulantes.