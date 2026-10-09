“En qué mundo viven”: Alcalde Alessandri estalló contra personas que buscaban esquiar tras aluvión

La autoridad comunal manifestó su molestia luego de que decenas de vehículos generaran una extensa congestión en la Ruta G-21.

Una dura crítica realizó el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, contra las personas que intentaron subir a los centros de esquí a través de Camino a Farellones, pese a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana.

La autoridad comunal manifestó su molestia luego de que decenas de vehículos generaran una extensa congestión en la Ruta G-21, que permanece cerrada por razones de seguridad tras los aludes registrados durante la jornada del jueves.

Las intensas precipitaciones provocaron diversas emergencias en la capital, siendo una de las más graves el aluvión ocurrido en Las Condes, donde miles de viviendas resultaron afectadas y numerosos vehículos fueron arrastrados por el barro.

En Lo Barnechea, en tanto, se registraron cortes de rutas y acumulación de material en sectores como El Arrayán y Camino a Farellones, lo que obligó al despliegue de maquinaria pesada y equipos municipales para despejar los caminos.

Alcalde de Lo Barnechea cuestionó a quienes intentaron subir a esquiar

En conversación con T13, Alessandri expresó su indignación ante la presencia de conductores que buscaban llegar a los centros de esquí, pese a las advertencias de las autoridades.

“ Yo no sé en qué mundo viven o qué les pasa , porque ayer tuvimos esa ruta con varios aludes, con barro, tuvimos que escoltar a unos niños de 9, 10 años que habían quedado atrapados”, manifestó.

En esa línea, cuestionó la insistencia de algunos automovilistas por conseguir la reapertura del camino.





“Entonces, que estén presionando por abrir la Ruta G-21 para ir a esquiar… La temporada se extendió hasta noviembre, así que tengan un poco de calma. Es por su cuidado, por su seguridad, que Carabineros la tiene cerrada”, explicó.

Sin embargo, el jefe comunal fue todavía más enfático al referirse a la actitud de quienes llegaron hasta el sector. “Es que la poca empatía… Viven en Narnia, o sea, no entienden que ayer hubo incidentes graves en la G-21”, lanzó Alessandri.

Asimismo, destacó que, a diferencia de lo ocurrido en Las Condes, las consecuencias del sistema frontal en Lo Barnechea fueron más acotadas, aunque los equipos de emergencia continúan monitoreando los cauces y sectores de riesgo.