09/ 10/ 2026 19:07

VIDEO | Cubierta de barro: Captan dramático rescate de una mujer tras aluvión en Las Condes

Un impactante rescate se registró en la comuna de Las Condes, luego de que una mujer quedara atrapada al interior de un automóvil volcado y parcialmente sumergido en el barro tras el aluvión que afectó al sector oriente de Santiago. Funcionarios municipales lograron detectar su presencia y sacarla con vida del vehículo, en medio de una compleja emergencia provocada por el desborde de una quebrada. Las imágenes muestran a la mujer completamente cubierta de lodo mientras es auxiliada por los inspectores.